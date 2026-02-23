Kljub sanaciji v predoru Bombelj še vedno pušča voda (video)

Z vsebino vprašanja sta včeraj pred predorom postregla tudi novinarjem. Na srečanju pa sta se jima pridružila še predstavnika sindikatov Cgil in Cisl Massimo Marega oz. Andrea Blau, ki sta opozorila, da je predor spet nov dokaz, da potrebujemo strožje pogoje za oddajo del na javnih razpisih.

Sanacijska dela v predoru Bombelj so se zaključila po 400 dolgih dneh julija 2023, voda pa še vedno vanj pronica. Pravzaprav skorajda dere. Na težave, ki jih prekritje loka predora očitno ni odpravilo, sta opozorila občinska svetnika Luca Salvati (DS) in Riccardo Laterza (Zdaj Trst), ki sta na občino kajpak glede tega vložila vprašanje in od odbornice za infrastrukturna dela pričakujeta ustrezne odgovore.

Še vedno teče voda

16. maja 2022 je Občina Trst zaprla za promet predor pri Bombelju, ki povezuje Seneni trg in Ulico Salata. Prvotnih štirideset dni se je spremenilo v eno leto in več mesecev. Dela si je na javnem razpisu zagotovilo podjetje Consorzio stabile Sac iz Beneventa, ki očitno ni dobro opravil svojega dela. Kakih 15 metrov od vhoda v predor s strani Senenega trga namreč voda še vedno kaplja, pravzaprav teče, je pojasnil Salvati.

Kljub temu, da dežja včeraj ni bilo, smo se na lastne oči prepričali, da voda vseeno dre po stenah. »Obnovitvena dela so bila večkrat prekinjena in zamude so bile precejšnje, kar je povzročilo velike nevšečnosti v prometu, pa tudi samim krajanom pri vsakodnevnih premikih oz. trgovcem v okolici Senenega trga,« je spomnil svetnik. Odbornico Eliso Lodi zato s svetniškim vprašanjem sprašujeta, ali so v kratkem predvideni dodatni ukrepi za odpravo obstoječega pronicanja vode, pa tudi ali so bila opravljena dela skladna s pogodbenimi določili in naknadnimi spremembami med izvajanjem del. Zanima pa ju tudi, ali je občina morebiti od izvajalcev že izterjala predvidene kazni.

Da ne gre za prvo polomijo s strani občinske koalicije na področju javnih investicij, je opozoril Riccardo Laterza in dodal, da je kabinska žičnica na primer le vrh ledenika. Spomnil je na neuresničene obljube župana Roberta Dipiazze, da bodo predor obnovili s pomočjo posebnega spuščenega odra, kar naj bi omogočilo nemoten potek del, ne da bi bilo treba uvesti prometne zapore. Pa so predor zaprli za promet v obe smeri. »Bila je pač politična odločitev.« Na javnem razpisu je zmagalo podjetje, ki je predstavilo 18,7 odstotka nižjo ponudbo od izhodiščne vrednosti del, ki jo je določila Občina Trst. Takrat so se ponašali, da bodo dela trajala sto dni manj od začetno določenega termina. »Naposled pa jih je minilo več kot 400.«