Iz Trsta bo mogoče leteti tudi v Salerno in Genovo

Ronško letališče Trieste Airport je v zadnjih dneh pridobilo dve novi destinaciji. Po novem bo od 24. maja z družbo Aeroitalia mogoče leteti iz Trsta v Salerno, in sicer dvakrat tedensko, ob torkih in sobotah. Letalo tipa Embraer 190 s 100 sedeži bo iz Salerna tako v torek kot v soboto vzletelo ob 13.10, iz Trsta pa bo nato vzletelo ob 15.30. Karte so že na voljo na spletni strani družbe.

Druga novost pa je let, ki bo povezoval Trst in Genovo. Tega bo nudila novoustanovljena družba Airidea, ki želi predvsem pokrivati krajše razdalje. V tem primeru bo iz enega v drugo obalno mesto letelo letalo tipa BAe Jetstream 32, ki ima samo 18 sedežev. Po poročanju portala GenovaToday naj bi prve lete začele izvajati maja, Genovo pa bodo s tovrstno storitvijo letalsko povezali tudi z Milanom, Benetkami, Bologno in Aosto.