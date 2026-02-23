Novi zabojniki za zbiranje plastičnih kavnih kapsul

Z uvedbo uličnega zbiranja plastičnih kavnih kapsul je Trst postal prvo mesto v Italiji, ki bo omogočalo enostavno recikliranje tega specifičnega odpadka. Po štirih uspešnih letih delovanja projekta RECAP v štirih zbirnih centrih bo zdaj v mestu in okolici na voljo 20 novih zbirnih točk, kar pomeni lažji dostop in še večjo udeležbo prebivalcev pri ločenem zbiranju odpadkov (v katerem Tržačani ne blestijo). In torej korak dlje v smeri vse bolj trajnostne prihodnosti.

Novost je v petek pred vhodom v nakupovalno središče Il Giulia predstavil tržaški občinski odbornik Michele Babuder, ki se veseli nadgradnje projekta RECAP: Njegovi partnerji so podjetja Illycaffè, Nestlé in AcegasApsAmga, ki so skupaj z Občino Trst združili moči, da bi občanom omogočili preprost način za reciklažo plastičnih kapsul, katerih pravilno ločeno zbiranje je doslej predstavljalo izziv. Z novo rešitvijo Trst tako utrjuje svoj status kot simbol kavne kulture in trajnostnih rešitev, je na srečanju dejal Babuder in dodal, da bodo s to novostjo še intenzivneje ozavestili občane o pomenu ločevanja odpadkov.

Na predstavitvi novih zabojnikov za rabljene plastične kavne kapsule je bilo tudi poudarjeno, da bodo ulične zbiralnike postavili postopoma. Seznam lokacij bodo objavljali na spletni strani podjetja AcegasApsAmga. Predvideni so tako v mestnih rajonih kot na Opčinah (na primer pred zadružno prodajalno Conad).

Zbrane kapsule bodo predelane v posebnem industrijskem postopku. Družba Logica je razvila lastno tehnologijo, ki omogoča ločevanje plastike od kavne usedline. Plastika se usmeri v nadaljnjo predelavo, kavna usedlina pa po obdelavi izgubi status odpadka. Pozor, ločevati je mogoče samo plastične kapsule, aluminijastih na primer ne smemo odlagati v nove zabojnike.