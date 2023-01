Pristanišče bo pri Orehu razvilo proizvodno območje

Zapuščenim industrijskim površinam pri Orehu se obeta novo poglavje. Tržaška pristaniška uprava je odkupila 350.000 kvadrantih metrov zemljišč med Osapsko reko in nekdanjo rafinerijo Aquila ter širšim zaledjem, ki so bila pred desetimi in več leti deležna različnih ambicioznih načrtov, ki se niso nikoli uresničili. Nazadnje bi morala tu zrasti valjarna ukrajinske družbe Metinvest.

Tu zdaj pristaniška oblast snuje proizvodno območje, ki bo povezano s tržaškim pristaniščem. Odkup ni prava novost, saj se o njem govori že nekaj tednov, v torek pa se je zaključil prodajni postopek. Podrobnosti ambiciozne naložbe so danes orisali predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino, deželni odbornik Sergio Emidio Bini in miljski župan Paolo Polidori. Dežela FJK in Občina Milje bosta namreč s konzorcijem za krajevni gospodarski razvoj tržaškega območja Coselag sodelovali pri sanaciji in promociji odkupljenih zemljišč. Naložbo so uresničili s pomočjo 60 milijonov evrov iz dopolnilnega sklada Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (NOO).