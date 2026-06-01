Priziv proti financiranju žičnice ni sprejemljiv

Deželno upravno sodišče Lacija je priziv prebivalcev na trasi načrtovane žičnice razglasilo za nesprejemljivega. Prebivalci so se s podporo odbora No Ovovia pritožili zoper odločbo ministra za infrastrukturo in prevoze Mattea Salvinija, s katero je namenil slabih 49 milijonov za žičnico.

Projekt nove povezave med Opčinami in Trstom so akterji sprva nameravali financirati iz sklada Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, vendar je projekt "izgubil" sredstva. Minister Salvini je zato žičnici namenil denar, ki je bil predviden za nadgradnjo tramvajskega omrežja v Padovi.

Odvetniki prizivnikov so se sklicevali po formalnih pomislekih oziroma domnevnih nepravilnostih, nenazadnje naj bi ta ministrski sklad sploh ne bil namenjen tovrstnim projektom. Lacijski TAR pa se s to oceno ni strinjal, obenem se sodniki niso strinjali s tem, da so priziv vložile osebe, ki jih preusmerjanje denarja ne direktno oškoduje.

Denar je torej zagotovljen, četudi v več obrokih, odprtih vprašanj v zvezi z žičnico pa ostaja na pretek.