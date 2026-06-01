Ob prazniku republike zastave, glasba in oljke

Jutri bo Italija proslavila 80. obletnico ustanovitve republike. Ob okrogli obletnici, ki sovpada z uveljavitvijo splošne volilne pravice, bo nekaj zanimivih dogodkov potekalo tudi na Tržaškem.

V sodelovanju s prefekturo in Občino Trst, ki jo bo zastopal župan Roberto Dipiazza, bo ob 10. uri na Velikem trgu slovesno dviganje zastave. Ob 17.30 bodo prebrali sporočilo predsednika republike Sergia Mattarelle in zastavo sneli. Ob 20.30 bo mogoče na bližnjem Verdijevem trgu slediti koncertu predsedstva republike.

Praznik pa prirejajo razna mestna društva in organizacije na pobudo Odbora Danilo Dolci. Ob 11. uri bodo na Velikem trgu komentirali posamezne člene italijanske ustave. In ker so pred 80 leti prvič glasovale tudi ženske in se odločile za republiko, bo ob 19. uri na Trgu Hortis potekal pogovor med mladimi ženskami in starejšimi tržaškimi feministkami. Odlomke bodo prebirale članice društva Luna e l’altra, od 20.30 pa se bo zabava nadaljevala s koncertom skupin Puntino, Blue Krass, Frontlive in Dirty Fingers.

Občina Devina - Nabrežina bo 80-letnico italijanske republike obeležila ob 11. uri s prireditvijo na trgu pred županstvom. Dvigu zastave in izvedbi državne himne bo sledil nagovor župana Igorja Gabrovca. Nato bodo letošnji 18-letniki prejeli v dar dvojezična izvoda italijanske ustave in statuta Avtonomne dežele FJK. Dobrodošlico bodo izrekli tudi vsem novorojenim otrokom v občini.