VREME
DANES
Ponedeljek, 01 junij 2026
Iskanje
Kronika

V Barkovljah aretirali spolnega nadlegovalca

Moški je na območju borovega gozdiča nadlegoval najstnice, dežurni tožilec je potrdil aretacijo

Spletno uredništvo |
Barkovlje |
1. jun. 2026 | 11:42
    V Barkovljah aretirali spolnega nadlegovalca
    Območje barkovljanskega nasipa, kjer so policisti ( ARHIV )
Dark Theme

Včeraj popoldne so policisti v borovem gozdiču na barkovljanskem nasipu aretirali moškega, ki je spolno nadlegoval najstnice. Na pomoč so poklicali drugi kopalci, ki so opazili ravnanje moškega.

Ob prihodu policije je osumljenec stal na enem od kovinskih stopnišč, ki vodijo v morje. Policistom se ni uprl, ti so na licu mesta zbrali pričevanja navzočih. Ena od žrtev je v spremstvu staršev tudi šla pričati na kvesturo, poroča dnevnik Il Piccolo.

Dežurni tožilec je za moškega tuje narodnosti potrdil aretacijo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: