V Barkovljah aretirali spolnega nadlegovalca

Včeraj popoldne so policisti v borovem gozdiču na barkovljanskem nasipu aretirali moškega, ki je spolno nadlegoval najstnice. Na pomoč so poklicali drugi kopalci, ki so opazili ravnanje moškega.

Ob prihodu policije je osumljenec stal na enem od kovinskih stopnišč, ki vodijo v morje. Policistom se ni uprl, ti so na licu mesta zbrali pričevanja navzočih. Ena od žrtev je v spremstvu staršev tudi šla pričati na kvesturo, poroča dnevnik Il Piccolo.

Dežurni tožilec je za moškega tuje narodnosti potrdil aretacijo.