»Priznanje je potrditev, da smo delo dobro izpeljali«

Deželni sindikat novinarjev Assostampa je s posebno plaketo želel počastiti tudi trud in prizadevnost direktorice Miramarskega muzeja Andreino Contesso. Z njenim prihodom se je začela celostna prenova parka, s privlačnimi programi pa je obogatila tudi ponudbo gradu. V utemeljitvi nagrade je zapisal, da je največja tržaška znamenitost zasijala v svojem nekdanjem sijaju in blišču prav po zaslugi muzealke z mednarodnim ugledom. In na prste ene roke bi lahko našteli ljudi, ki se ne bi strinjali s to oceno. V Miramaru je na vsakem koraku čutiti njeno skrbno navzočnost, z očarljivim žarom daje ton dogodkom in ritem sodelavcem, utrujenost, če jo občuti, pa dobro skriva.

Kaj vam pomeni priznanje?

Priznanje mi pomeni potrditev, da je bilo delo, ki smo ga opravili, dobro izpeljano. Sem srečna in počaščena.

Ko ste prevzeli funkcijo direktorice, je bil park v usmiljenja vrednem stanju. Kako vam je uspelo parku povrniti blišč in sijaj, ki ga je imel desetletja?

S trdim delom in vztrajnostjo. In z dobro ekipo sodelavcev. Takoj ko sem nastopila funkcijo, sem v parku videla ogromno neizkoriščenega potenciala. Cilje, ki sem si jih zadala, mi je uspelo uresničiti korak za korakom. In nismo še vsega končali.

Kaj bi še radi storili v tem zadnjem letu vašega mandata?

Zelo rada bi postavila temelje za načrtovano upravljanje in vzdrževanje tega kulturnega in krajinskega bisera, tako da bodo imeli tisti, ki me bodo nasledili že začrtano pot. Ne bi rada, da bi šlo opravljeno delo v nič. Moje sanje so, da bi Miramarski grad in park postala še bolj dostopna in želim si, da bi privabili čim več mladih.