Prodajala električne agregate z lažnimi oznakami

Policisti so v ponedeljek ovadili dva italijanska državljana zaradi prodaje industrijskih proizvodov z lažnimi oznakami. Prestregla ju je patrulja iz devinsko-nabrežinskega komisariata na podlagi opozoril domačinov. Policisti so ustavili in preiskali dva moška, ki sta prodajala električne agregate. Ugotovili so, da so bile na njih lažne oznake znanega proizvajalca, medtem ko so bili v resnici agregati, ki so jih prodajali, slabše kakovosti in jih je izdelalo neznano podjetje.

Električne agregate, ki so jih z goljufijo prodajali po znižani ceni, so zasegli, moška pa so prijavili na prostosti.