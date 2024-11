Prodali Prosvetni dom na Opčinah

Prosvetni dom ima novega lastnika. Srce openskega kulturnega in družbenega življenja je po skoraj milijonskem kupoprodajnem poslu zdaj v lasti Društvene prodajalne na Opčinah. Ta že gospodari s sosednjo nekdanjo vojašnico finančne policije, supermarketom v vaškem središču (bolje poznanim kot Gigi, po dolgoletnem upravitelju) in supermarketom na Pikelcu, ob cesti proti Fernetičem.

Predsednik Društvene prodajalne Paolo Kalc je v pogovoru za Primorski dnevnik razložil, da so se za odkup objekta v openskem vaškem jedru odločili, »da ne bi padel v tuje roke«. »Ekonomsko se nam to verjetno ne splača,« je pristavil, k nakupu jih je spodbudila bržkone nesebična želja po podpori vaške slovenske sredine. Glede prihodnosti Prosvetnega doma in predvsem dejavnosti, ki domujejo v njem, je Kalc zagotovil, da bo ostalo vse tako, kot je sedaj.