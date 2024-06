Prometna zapora ob vrhu držav G7

Občina Trst je ob skorajšnjem srečanju ministrov za izobraževanje iz Italije, ZDA, Kanade, Nemčije, Francije, Združenega kraljestva in Japonske - držav skupine G7, ki bo potekalo v Trstu od jutri do 29. junija, v dogovoru z lokalno policijo določila več prometnih ukrepov.

Za vsa vozila bo od jutri ob 12. uri veljala prometna zapora na končnem delu Miramarskega drevoreda, in sicer od križišča z Obalno cesto, t.i. bivia, do vhoda v Miramarski grad.

Med petkom (od 7. ure) in soboto bo prepovedana vožnja za vsa vozila po tržaškem nabrežju, in sicer na odseku Nabrežje Mandracchio, Nabrežje Caduti per l’italianità, Nabrežje 3. novembra, med križiščem z Ulico Venezian in Trgom Tommaseo ter po Ulici Mercato Vecchio, na križišču med Nabrežjem Mandracchio in Ulico Cadorna.

Prometna zapora bo v soboto od 9. ure dalje veljala na območju med Trgom Tommaseo, Ulico Canal Piccolo in Borznim trgom, med Nabrežjem Tre Novembre in križiščem z Ulico Roma oziroma Korzom Italia.

Zgoraj navedenih ukrepov bodo izvzeta vozila reševalnih služb in organov pregona ter vozila, ki jih bodo uporabili za prireditev, ki jih je izrecno odobrila tržaška kvestura.