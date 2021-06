Zakaj se prireditveni prostor Kulturnega doma Prosek-Kontovel, kjer bodo jutri ob 20. uri predstavili knjigo Milana Bufona Prosek in Kontovel v času Franca Jožefa, imenuje »na Balancu«? Odgovor je zapisan prav v knjigi, na strani 45, kjer se začenja opis strukture prebivalstva po gospodinjstvih in hišnih številkah na podlagi podatkov iz popisa prebivalstva iz leta 1910. Na hišni številki 1 (ki je obsegala dve gospodinjstvi) je živel Ivan Balanč, rojen 1848, po rodu iz Kranja, ki je bil po poklicu gostilničar. Po njem je območje njegovega nekdanjega posestva dobilo ime in ga ohranilo dobro stoletje vse do današnjih dni.

Bufonova knjiga, ki jo je izdalo Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka, predstavlja ethnos in topos obeh vasi na zahodnem Krasu. Knjigo bogatijo fotografije iz zasebne zbirke razglednic Marka Rupla s Proseka, vse iz obdobja do pred koncem prve svetovne vojne, iz katerih je lepo videti, kakšna sta bila Prosek in Kontovel pred več kot sto leti, in dojeti, koliko paštnastih vinogradov je takrat v Bregu stopničasto sestopalo vse do železnice. Knjiga Prosek in Kontovel v času Franca Jožefa predstavlja res veren prerez skozi proseško-kontovelski čas dejansko vse do prve svetovne vojne.