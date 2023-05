Proslavili prvih 75 let šole Srečka Kosovela

Praznik mladosti, glasbe, petja in plesa. Tako bi lahko opisali prireditev ob 75. obletnici ustanovitve šole na Opčinah in 55. obletnici njenega poimenovanja po Srečku Kosovelu. V petek zvečer so dijaki s svojimi profesorji pripravili lep praznik, na katerem je prišla do izraza vsa njihova ustvarjalnost.

Kot so spomnili dijaki napovedovalci, ki so včasih s hudomušnimi pripombami nasmejali skoraj pretesno dvorano Prosvetnega doma na Opčinah, in videoposnetek, ki so ga pripravili dijaki prvega B razreda, je bila šola v Bazoviški ulici ustanovljena kot poklicni tečaj v šolskem letu 1947/1948. V zdajšnjo stavbo so se dijakinje in dijaki preselili pred 65 leti, leta 1967 pa so opensko nižjo srednjo šolo poimenovali po kraškem pesniku Srečku Kosovelu.

Projekti in kulturne točke

Med prireditvijo so dijaki predstavili različne projekte, ki so potekali v letošnjem šolskem letu. Opisali so šolski pustni teden, pri katerem so se razredi med seboj pomerili za izdelavo najlepših pustnih mask, poleg tega pa so s pomočjo domačih trgovcev pripravili loterijo. Predstavili so tudi časovno kapsulo, ki so jo letos zakopali na šolskem dvorišču. »Vanjo smo vključili predmete, ki so zaznamovali naše učenje na tej šoli, tudi tiste iz časa pandemije,« so razložili dijaki in dodali, da bodo kapsulo izkopali čez 25 let, ko bo šola praznovala sto let.