Proti homofobiji in Tuiachu

Na Velikem trgu so popoldne zaplapolale mavrične zastave, precejšnje število ljudi se je udeležilo demonstracije, ki jo je krajevni krožek Arcigay napovedal proti homofobiji v tržaškem občinskem svetu in drugih politično-institucionalnih krogih. Do tega je prišlo po novem primeru sovražnega govora na družbenih omrežjih, saj je tržaški občinski svetnik mešane skupine Fabio Tuiach na ruskem omrežju VKontakte ponovno grobo žalil homoseksualce, in sicer po pretepu v Repnu, v središču katerega je bil LGBT aktivist Antonio Parisi.