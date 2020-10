Proti vladni uredbi tudi kulturni delavci

»Spektakularna odsotnost«, je sporočal eden od transparentov na današnjem množičnem vsekulturnem protestu proti zadnjim ukrepom, s katerimi želijo zajeziti rast števila okužb z novim koronavirusom. Okoli 500 tržaških kulturnih delavcev se je zbralo na Velikem trgu, kjer so v en glas izrazili nezadovoljstvo z vladno uredbo, po kateri morajo vse kulturne ustanove in kinodvorane za en mesec zapreti svoja vrata. Protestniki so spomnili, da so dosledno spoštovali vse varnostne predpise in da se je pri njih zelo težko okužiti z virusom. Med protestniki so bili tudi predstavniki Slovenskega stalnega gledališča in predstavniki različnih sindikalnih organizacij. Ti so vzklikali, da so najbolj prezrti in ogroženi najšibkejši in najvitalnejši deli kulture, ki jo ustvarjajo predvsem pogodbeni delavci, prekarni in samozaposleni.

