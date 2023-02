Proti žičniški infrastrukturi z ugovorom tudi openski jusarji

Seznam pritožb in ugovorov zoper proceduralnih napak v dokumentaciji glede gradnje žičniške naprave, ki bi povezovala Trst s Krasom, se širi. Na začetku tedna so na Občino Trst ugovor vložili tudi openski jusarji. V imenu jusa Opčine je to storila Agrarna skupnost, ki v uradnem aktu zahteva, da predlagatelj umakne postopek spremembe prostorskega načrta in razlaščanja lastnikov zemljišč, saj vse skupaj nima pravne podlage. Ničnost dokumentacije so jusarji utemeljili s tremi predpisi.

Več o teh je povedal Karlo Grgič, podpredsednik državne konzulte skupne lastnine. Kot je pojasnil, bi po državnem zakonu št. 97 iz leta 1994 v prostorsko načrtovanje in lokalni razvoj od vsega začetka morale biti vključene organizacije, kot je njihova. Občino Trst so seznanili še z eno nepravilnostjo. Dokumentacija glede spremembe prostorskega načrta in omejevanja lastninske pravice naj bi bila nelegalna tudi zato, ker ni napisana tudi v slovenščini.

Opozorili pa so tudi na nespoštovanje zakona o kmetijskih zemljiščih, po katerem je večji del trase, po katerem naj bi potekala žičniška infrastruktura, namenjen izključno kmetijski in pašniški dejavnosti. Openski jus naj bi sicer skupno razpolagal s 400 hektarji tovrstnih zemljišč, je razložil Grgič, ki je ob tem še dodal, da se o nadomestnih parcelah za izvajanje kmetijske dejavnosti sploh še ni govorilo.

Če Občina Trst ne bo v nobeni točki upoštevala njihovih pripomb in zahtev, se bodo openski jusarji, tako Grgič, pritožili na Deželno upravno sodišče ali pa bodo s svojim problemom seznanili predsednika republike.

