Prvič opozorita, drugič napišeta globo

Po navadi se po mestu vozita v avtomobilu z vgrajeno celico na zadnjih sedežih, nepridiprava po potrebi prikleneta z lisicami. »Veliko je vročekrvnežev, ki brcajo in udarjajo s pestmi« je v garaži glavne postaje lokalne policije v Ulici Revoltella razložil namestnik inšpektorja Roberto Genardi in razkazal orodje za pasom: pendrek, sprej, lisice, zaščitne usnjene rokavice, po novem še pištola znamke Glock in šaržer nabojev. Največkrat pa pri reševanju konfliktnih situacij zadostuje le beseda, mirna in preudarna. Sledijo grožnje s pravnimi posledicami, če nič od tega ne zaleže, pridejo na vrsto prisilna sredstva, osebo po potrebi pripeljejo tudi na policijsko postajo, lahko jo ovadijo na prostosti ali pospremijo v zapor.

»Silo je treba uporabljati postopoma,«je razložil inšpektor Marco Dorigo, šef enote lokalne policije za izredno posredovanje (Nucleo interventi speciali). Ob morebitnem prekršku osebo najprej prijazno pozove, naj s prepovedanim početjem preneha: »Prvič opozorimo, drugič napišemo globo.«

»Samo oborožimo se in gremo v akcijo,«je v ponedeljek popoldne na hodniku postaje lokalne policije v Ulici Revoltella povedal Dorigo. »Lokalne policije, ne pa mestnih redarjev. Teh ni več že leta, naše enote so vse bolj podobne policijskim,« je poudaril njegov kolega in vstopil v orožarno. Opremljena in oborožena sta nas moža v uniformi pospremila v garažo, vse do avta znamke Alfa Romeo, prevoznega sredstva za tisti popoldan. Prva postaja: neprofitna stanovanja družbe Ater na Trgu De Gasperi. »Od občanov smo prejeli več opozoril, da se tukaj zadržuje živahna in sumljiva mladina,«je razložil Dorigo in se s kolegom napotil na notranje dvorišče objekta, ki so ga v preteklosti tudi že preiskali s psi, ki znajo izvohati mamila. V njem razen psička z lastnikom ni bilo žive duše. »Najbrž so ob taki pripeki vsi pri morju ali na hladnem,«je pripomnil Genardi in dodal, da že sama prisotnost uniformiranih lokalnih policistov ljudi odvrača od prepovedanega početja. Občani pa so ob rednem patruljiranju bolj mirni.

»Zaradi vse večjega števila tujcev se na lokalnem nivoju reproducirajo spori med različnimi etničnimi skupinami,« je razložil Dorigo, ki uniformo nosi že 28 let. Zadnje časa opaža, da vse več ljudi v žepu nosi nož ali drugo rezilo, prepiri lahko kaj kmalu prerasejo v pretepe in celo napade z ostrimi predmeti. Tak je bil pred leti primer kopališč Topolini v Barkovljah, kjer so se skupine razboritežev srbskega in albanskega porekla na dnevni ravni prepirale in pretepale, tako rekoč zasedale del kopališča in ostalim občanom onemogočale njegovo uporabo. »Z rednim nadzorom nam je uspelo dogajanju narediti konec,« se je pohvalil Genardi, pritisnil na plin in odbrzel proti priljubljenemu kopališču na barkovljanski rivieri.