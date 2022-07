Psihiater: voznik ni bil prišteven

Izvedenec psihiatrične stroke dr. Lucio Di Gennaro ocenjuje, da je bil slovenski državljan A. G. neprišteven, ko je tistega tragičnega 5. februarja 2022 vozil v napačno smer in pri Devinu povzročil smrtno nesrečo – v njej je življenje izgubila 56-letna romunska državljanka Paraschiva Hutu, ki je nič hudega sluteča vozila proti Trstu.

Di Gennaro je svojo ekspertizo predložil na torkovem naroku pred sodnikom za predhodne preiskave Marcom Casavecchio. Kot nam je potrdil odvetnik Saša Primosig, ki s kolego Vanekom Battellom zastopa osumljenca, je v poročilu tudi zapisano, da slovenski državljan potrebuje stalno strokovno pomoč, ki naj vključuje tudi psihiatrično rehabilitacijo, njegovo zdravstveno stanje pa mu ne dovoljuje, da bi morebitno kazen prestajal v zaporu. Je pa osumljenec po psihiatrovem mnenju v stanju prisostvovati morebitnemu procesu.

Da njegovo zdravstveno stanje ni kompatibilno z zaporom, je potrdila tudi zdravnica dr. Alessandra Oretti, ki je v tržaški glavni bolnišnici vse od februarja odgovorna za zdravljenje moškega. Ta trpi za shizofrenijo in je bil v preteklosti že večkrat hospitaliziran v psihiatrični bolnišnici v Idriji, zdravljenje v tržaški bolnišnici pa med drugim otežuje tudi nepoznavanje jezika. Odvetnika Battello in Primosig sta zato predlagala, da bi osumljenca zdravili v Sloveniji, kar pa do končne odločitve sodnika ni možno. Na torkovem naroku je sicer tudi sodnik svetoval, da se pacienta preseli v drugi, primernejši zavod (v Italiji), kjer pa naj bi trenutno ne bilo prostih mest.