Psihoanalitiki iz FJK: Ohranimo Basagliev model

V bran ohranitvi metode Franca Basaglie za zdravljenje duševnih bolezni se je postavilo deset članov deželne sekcije Italijanskega psihoanalitičnega društva za Furlanijo - Julijsko krajino, ki v dopisu izražajo zaskrbljenost zaradi usode psihiatrične nege v Trstu. Razlog za to je razpis za izbiro novega vodje oddelka za duševno zdravje v Trstu, kjer se je dalo prednost zunanjim kandidatom, ki niso privrženci Basaglieve metode.

Psihoanalitiki Roberta Amadi, Silvia Amati Sas, Antonella Antonini, Cristina Bertogna, Ambra Cusin, Pavel Fonda, Hektor Jogan, Patrizia Montagner, Vlasta Polojaz in Denis Rocchi pišejo, da je Trst že 40 let brez umobolnice in nihče je ne pogreša. Sistem teritorialne asistence, ki sloni na centrih za duševno zdravje, odprtih 24 ur na 24, predstavlja nezamenljivo alternativo hospitalizacij, vendar lahko ostane to samo, če v polnosti deluje s primernimi materialnimi in človeškimi resursi. Samo tako je mogoče že na začetku prestreči in ustaviti tok duševnega trpljenja, ki se v teh letih nikakor ni zmanjšal, brez centrov za duševno zdravje pa bi se morali zopet posluževati umobolnic, pišejo psihoanalitiki, ki pa zaskrbljeno opažajo, da je z leti prišlo do postopnega zmanjšanja tako števila centrov za duševno zdravje kot števila osebja, ki s težavo lahko nudi pomoč vedno več ljudem, ki duševno trpijo.