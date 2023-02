Raje na krožnik kot v koš

Najbrž je ni družine, v kateri se ne soočajo z vprašanjem odpadne hrane, se pravi, kam z ostanki že pripravljenih jedi, z ostanki zelenjave, ki jo uporabimo za pripravo obedov, ali s hrano, ki ji je potekel rok. O tem in še marsičem je včeraj v hotelu in restavraciji Križman spregovorila milanska izvedenka in stilistka hrane Roberta Deiana. Delavnico, ki so se je udeležili nekateri krajevni gostinci in dijaki 4. letnika zavoda Ad Formandum, je priredilo Slovensko deželno gospodarsko združenje.

Dvajseterica udeležencev je uvodoma izvedela, koliko hrane vsako leto zavržemo in koliko bi jo bilo mogoče predelati. »Trenutni podatki od odpadni hrani so zaskrbljujoči, saj kaže, da v Italiji roma v koš hrane za 3 odstotke BDP. Letno zavrže vsak prebivalec 40 kilogramov živil: če to število pomnožimo s 70 milijoni, kolikor nas je v državi, se nabere toliko hrane, da je joj. Marsikaj bi lahko ponovno uporabili, dovolj bi bilo malo zdrave pameti,« je namignila.

Glavni krivci smo mi, ker se v trgovino odpravimo, ne da bi pred tem pogledali v hladilnik ali zamrzovalnik, da bi razumeli kaj imamo in česar nimamo na voljo. »Ko bi hladilniki samskih Milančanov lahko govorili (sicer bi isto lahko rekli za Tržačane, op. nov.) : tako polni so vsakovrstne hrane in hitrih prigrizkov ter hkrati raztresenosti.«

Nekateri supermarketi so uvedli kotiček, kjer kupcem ponujajo proizvod, ki je še uporaben, čeprav mu je potekel rok. Svetujejo jim, naj uporabijo svoje čute – povohajte, okusite in šele potem odvrzite. Jogurt, ki mu je potekel rok, je užiten še dolgo za tem, isto velja za mleko ali nekatere sire, zelenjava pa je sploh dolgo uporabna, le gnile dele gre odstraniti. Pri mesu in jajcih pa bi je treba biti bolj previdni, je opozorila.

