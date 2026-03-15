»Razširjena je želja po vstopu v Evropsko unijo«

Izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude je bil ustanovljen pred natanko tremi desetletji, odtlej domuje ta mednarodna ustanova v Trstu. Od začetka leta 2025 jo kot generalni sekretar vodi Franco Dal Mas, pordenonski odvetnik in v pretekli zakonodajni dobi senator v vrstah stranke Naprej, Italija. Ob okrogli obletnici smo se z generalnim sekretarjem pogovorili o prehojeni poti in aktualnih izzivih.

Kakšni so rezultati teh desetletij dialoga, ki ste ga koordinirali iz Trsta?

Rezultati so konkretni in pozitivni. Tega ne govorim, ker sem generalni sekretar, to mislim zaradi tega, kar sem videl od januarja lani in zaradi opravljenega dela v teh desetletjih. Srednjeevropska pobuda (SEP) spodbuja dialog in sodelovanje, ob tem podpira sektorje, kot sta kultura oziroma svobodni tisk, podpira tudi tehnične, infrastrukturne projekte. To je bolj gospodarska plat delovanja.

Glede institucionalne plati, kot veste je SEP vladna organizacija. Gre za ustanovo, ki so jo ustanovile državne vlade. Najprej so bile štiri, ko si je to sredino zamislil Gianni De Michelis (takratni minister za zunanje zadeve in Dal Masov strankarski kolega v Socialistični stranki Italije, op. a.), nastala je le dva dni po padcu berlinskega zidu leta 1989. S časom smo prišli na 17 držav članic iz srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. Nekatere države so že članice Evropske unije, druge seveda še ne, a delajo na tem.

Vidite željo po tem?

To željo sem v preteklem letu jasno občutil. Vladam držav članic SEPsem se šel lani predstavit in te si dejansko želijo, da bi pospešile postopek vstopa v Evropsko unijo. Seveda so izhodišča različna, saj ima vsaka država svojo zgodovino in se mora po svoje prilagoditi na zakonodajo Evropske unije. Nekateri zapirajo poglavja vstopnih pogajanj hitreje, denimo Črna gora in Albanija. Vsekakor je želja po Evropski uniji razširjena. Nenazadnje pa skušajo države Balkana pristopiti k Evropski uniji že dve desetletji. Ta vladni del je vsekakor glavno poslanstvo pobude. V sklopu SEP deluje tudi parlamentarni odbor, ki združuje odposlance parlamentov držav članic.