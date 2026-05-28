Prepričana je bila, da se njej kaj takega ne more zgoditi

»Ne morem verjeti, da sem nasedla,« je ponavljala bralka, ki je bila do včerajšnjega dne prepričana, da je goljufi nikakor ne morejo pretentati in da se to lahko pripeti le nebogljenim starejšim osebam. Pa ni tako - pobrali so ji vso zlatnino in še moževe zbirateljske kovance. Včeraj je poklicala v uredništvo in zaupala svoj primer, pripetil se je le nekaj ur prej v njenem stanovanju v središču Trsta. Ni šlo brez sramu, kot je večkrat ponovila med pogovorom, še vedno pod šokom. Zaradi naivnosti in zaradi misli, ki jo preganja, kako spretno in prefinjeno so izkoristili njeno zaupanje. Sicer žal vemo, da so sodobne prevare zasnovane prav zato, da preslepijo še najbolj previdne ljudi.

Ste sodelovali pri tatvini?

Okrog 9.45 je zazvonil domači telefon. Na drugi strani se je oglasil finančni policist - vsaj tako se je predstavil. »Najprej je preveril, ali govori res z mano - poznal je moje ime in spraševal, ali imam črn avtomobil bmw. Da ga nimam, sem mu odgovorila. Zanimalo ga je tudi, ali sem poslušala jutranja poročila, v katerih naj bi poročali o tatvini v mestni zlatarni. Novice nisem slišala, sem mu povedala. Hotel je tudi vedeti, ali sem doma sama - in bila sem sama,« je zaupala bralka in namignila, da je imel moški naglas z juga Italije. Naši sogovornici je moški pojasnil, da so njeno ime finančni policiji posredovali storilci omenjene tatvine v zlatarni, štirje Romuni, ki naj bi trdili, da jim je avtomobil posodila ravno gospa v zameno za 500 evrov.

»Najprej mi je hodilo na smeh, saj se mi je zdelo vse zelo malo realno,« je priznala in dejala, da ne pozna teh Romunov in da edina romunska znanka je gospa, ki ji včasih pomaga pri domačih opravilih. »Financar« ji je velel, naj mu posreduje številko mobilnega telefona, ker jo bo poklical »podčastnik Federico Grimaldi«. Pred tem jo je tudi opozoril, naj klica na domačem telefonu ne prekinja, ker snemajo pogovor »za tožilca De Santisa, ki vodi preiskavo«.

Zazvonil je mobilni telefon in na drugi strani se je oglasil napovedani podčastnik, ki ji je pojasnil, kaj se dogaja. »Romuni naj bi organom pregona dejali, da so del ukradenega blaga pustili na mojem domu. Začelo me je skrbeti, kam to vodi,« je priznala in nič več ji ni šlo na smeh. Podčastnik ji je dejal, naj poišče zlato, ki ga ima doma – do nje bo prišel pooblaščenec sodišča, Marco Milano naj bi mu bilo ime, ki bo fotografiral zlato in preveril, ali se ujema s spiskom ukradenega v trgovini. Pa naj zlato tudi stehta.

»Nekajkrat sem mu ponovila, da nimam česa opraviti s tatvino in da ne bom prav ničesar tehtala, ker to ni moja naloga,« je povedala in občutek nujnosti v njegovih besedah ni pomagal. Nasedla je pripovedi, tudi ker so ji na vsako vprašanje ponudili ustrezen in navidezno tehten odgovor. Podoficir je pristavil, da so iz trgovine ukradli tudi nekaj zbirateljskih kovancev, naivno se je spomnila na moževe in mu potrdila, da bo tudi te poiskala.