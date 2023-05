Razstava vin vabi v Zgonik

Prvi junijski dnevi spet kličejo v Zgonik, kjer se bo jutri začel občinski praznik, 58. Razstava vin, za organizacijo katerega stoji saleško društvo Rdeča zvezda, ki je poskrbelo za bogat program. Na pomoč jim bodo tudi tokrat priskočili člani AŠD Kras, ki bodo z dobrotami z žara poskrbeli, da ne bodo obiskovalci odhajali lačni, ter številna druga krajevna kulturna in športna društva, ki bodo s svojim doprinosom obogatila praznik, je na včerajšnji predstavitvi v Zgoniku poudarila domača županja Monica Hrovatin.

»Svoje sodelovanje so letos potrdile skoraj vse kmetije v občini – kar 20 na skupnih 24,« je povedal odbornik za kmetijstvo Rado Milič. 16 jih bo sodelovalo na razstavi – njihove vzorce vin je pred tednom dni ocenila strokovna komisija, kako so se uvrstili pa bomo izvedeli na nagrajevanju v nedeljo ob 18.30.

Ob jutrišnjem odprtju praznika bodo ob 18. uri predstavili knjigo Vitovska sad Krasa Stefana Cosme. Ob tej priložnosti bo vodena degustacija štirih krajevnih vitovsk. Program je kar se da bogat in predstavil ga je v imenu organizatorja podpredsednik Skd Rdeča zvezda David Pupulin. V petek je med 18. in 20. uro povabil na aperitiv ‘80 z mortadelo kmetije Bajta in hugo špricem (vino z razstave in Žbogarjev bzgov sirup), čemur bo sledil ples z Dirty Fingers.

