Reševalci službe 118 od včerajšnjega dne delajo v novi preobleki. Zdravstveno podjetje za Trst in Gorico Asugi je sporočilo, da so vse ekipe, dejavne na terenu, zamenjale uniformo, da bi se s tem prilagodile značilnostim vseh reševalcev na deželni ravni.Dosedanje rumeno-modre uniforme je osebje tako zamenjalo z novimi, rdeče-oranžnimi. Napis 118 in logotip podjetja na prevoznih sredstvih pa ostajata nespremenjena.