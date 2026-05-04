Reševali pohodnico, ki je padla in se močno udarila v hrbet

Gorski reševalci iz Trsta so včeraj ob 15. uri posredovali na Sv. Lenartu med Samatorco in Trnovco, kjer je na gozdni stezi 73-letna pohodnica padla in se močno udarila v hrbet. Poskusila je vstati, bolečine pa so bile prehude in ni mogla več naprej. Poklicala je na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Na kraj so prispeli gorski reševalci iz Trsta, ki so jo dosegli po treh kilometrih hoje. Naložili so jo na vakuumsko blazino, nato so jo na nosilih prenesli do reševalnega vozila deželne službe za nujno medicinsko pomoč. Posredovanje se je zaključilo okrog 17.30.