Primorska avtocesta zaradi nesreče zaprta proti Ljubljani

Posodobljeno ob 12.30: Med Postojno in Razdrtim proti Kopru promet poteka po enem pasu, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani je primorska avtocesta zaprta v delovni zapori.

Primorska avtocesta je bila davi med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori.

Prometna nesreča se je zgodila malo po 5. uri. Kot so sporočili s PU Koper, so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 36-letni državljan Indije, voznik tovornega vozila, ki prebiva v okolici Kopra. S tovornim vozilom se je prevrnil na levi bok, pri tem pa oplazil avtobus, ki je pripeljal naproti in ga je vozil 48-letni državljan Ukrajine. Voznika tovornjaka so zaradi poškodb odpeljali v UKC Ljubljana.

Policisti še preverjajo okoliščine nesreče, ki je še v fazi preiskave.

Nastajajo zastoji.

Obvozi:

- Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne, osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen.

- Proti Kopru za osebna vozila Dragomer - Vrhnika - Logatec - Razdrto.

- Med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina - Podkraj - Logatec, za tovorna čez Črni Vrh.

- Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani: čez Jelšane in Postojno.