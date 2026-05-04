Pripravljajo se na Majenco

Leto je naokrog in v Dolini bo spet fešta. Od vseh priljubljeni pomladni praznik Majenca, pri katerem sodelujejo vaške organizacije SKD Valentin Vodnik, Srenja Dolina, Zadruga Dolga krona Dolina in župnija sv. Urha, vabi prihajajoči konec tedna spet na druženje v vas. »Majenca pomeni prihod pomladi in je hkrati praznovanje mladosti in iskanja ljubezni. Je praznik, ki združuje čisto vse Dolinčane - od starejših do mlajših generacij. Lepo je, da se vsi skupaj družimo in da se tradicija prenaša iz roda v rod,« potrjujejo organizatorji.

Prireditev bo že v četrtek uvedlo ljudsko ocenjevanje vin, ki ga organizira Srenja Dolina v prostorih Pastoralnega centra in Mladinskega krožka v sodelovanju z Župnijo svetega Urha.

Program praznika bo stopil v živo v petek. Takrat bodo ob 18. uri v dvorani SKD Valentin Vodnik odprli razstavo domačih likovnikov, ob 18.30 pa bo na vrsti še odprtje fotografske razstave Kras – Carso Roberta Valentija in Ervina Skalamere v prostorih Srenje Dolina. Sledilo bo srečanje z Društvom slovenskih čebelarjev – Trst v prostorih stare Torkle. V okviru Majence prireja Občina Dolina letos 29. občinsko razstavo ekstra deviškega oljčnega olja, 14. pokrajinsko razstavo ekstra deviškega oljčnega olja, istočasno bo potekal še občinski natečaj tipičnih lokalnih vin z občinskega območja - letos že 70. izvedba.

Med najbolj pričakovane dogodke v sklopu Majence sodi prav gotovo slovesno dviganje maja v soboto zvečer, ki ga bodo od 20.30 spremljali gostujoči godci Godbe Salež. Pred tem bo ob 19. uri pokušnja olja v slovenskem jeziku, v sodelovanju z Društvom oljkarjev Slovenske Istre v prostorih stare Torkle.

Višek bo praznik doživel v nedeljo. Popoldan bo ob 17.30 uvedla glasba oz. koncert Godbenega društva Nabrežina ob spremljavi Pihalnega orkestra Breg. Za njimi se bodo ob 18.30 na plesišču zavrteli člani folklorne skupine. Zbrani pa bodo ob 19.30 pričakali nedeljski ples parterjev in parterc - letos bo zaplesalo 10 parov, ki bodo z županjo Ivano Antler in županom Erikom Kofolom (oba sta prvič župana) na čelu prikorakali na Gorico. Na odru jih bo pričakal ansambel Nebojsega, ki bo spremljal njihov ples in še dlje.