Na Hrvaškem blizu meje s Slovenijo našli štiri mrtve migrante

Hrvaška policija je v nedeljo zvečer na območju občine Netretić v naselju Donje Prilišće ob meji s Slovenijo našla štiri mrtve ljudi, domnevno migrante. Še dva človeka so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v zdravstveno ustanovo, so danes sporočili s karlovške policijske uprave.

Poleg omenjene šesterice je policija na kraju dogodka našla še enega moškega, ki je pomagal poškodovanim, v neposredni bližini pa so nato odkrili še 12 tujih državljanov.

Za zdaj je znano, da jih je na kraj pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom, ki je po tem, ko jih je izkrcal, zapustil kraj dogodka.

Migranti so po navedbah policije izjavili, da so bili med vožnjo izpostavljeni nehumanim razmeram.

Policija je sporočila, da sledi nadaljnja kriminalistična preiskava za ugotovitev vseh okoliščin dogodka zaradi suma kaznivega dejanja tihotapljenja migrantov in ogrožanja življenja ter premoženja. Prav tako bodo opravili obdukcijo za ugotovitev natančnega vzroka smrti in identitete oseb.