Mlademu plezalcu se je odlomil oprimek in je padel več metrov globoko

Gorski reševalci in deželni reševalni helikopter so danes zjutraj ob zori posredovali na gori Cima dei Preti v Karnijskih predalpah

Spletno uredništvo |
Karnija |
4. maj 2026 | 12:25
Prostovoljci gorske reševalne službe iz kraja Valcellina in deželni reševalni helikopter so danes zjutraj ob zori posredovali na gori Cima dei Preti v Karnijskih predalpah na nadmorski višini 2400 metrov, kjer se je ponesrečil 21-letni plezalec. Po prespani noči v bivaku Greselin se je s soplezalcem vzpenjal na vrh gore, ko se je odlomil oprimek in je padel v globino več metrov.

Na kraj je priletel helikopter, s katerega sta se v steno spustila reševalca. Plezalca sta privezala na evakuacijski trikotnik, nato so ga z vitlom potegnili na helikopter. Po prvih ocenah naj ne bi utrpel hujših poškodb. Prepeljali so ga v videmsko bolnišnico. Soplezalec se z reševalci vrača v dolino.

