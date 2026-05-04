Mlademu plezalcu se je odlomil oprimek in je padel več metrov globoko

Prostovoljci gorske reševalne službe iz kraja Valcellina in deželni reševalni helikopter so danes zjutraj ob zori posredovali na gori Cima dei Preti v Karnijskih predalpah na nadmorski višini 2400 metrov, kjer se je ponesrečil 21-letni plezalec. Po prespani noči v bivaku Greselin se je s soplezalcem vzpenjal na vrh gore, ko se je odlomil oprimek in je padel v globino več metrov.

Na kraj je priletel helikopter, s katerega sta se v steno spustila reševalca. Plezalca sta privezala na evakuacijski trikotnik, nato so ga z vitlom potegnili na helikopter. Po prvih ocenah naj ne bi utrpel hujših poškodb. Prepeljali so ga v videmsko bolnišnico. Soplezalec se z reševalci vrača v dolino.