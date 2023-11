Revija O-44 že deset let o preteklosti in sedanjosti

Revija O-44 praznuje deset let. Ta izhaja pri tržaškem Vsedržavnem združenju partizanov VZPI-ANPI. »Po desetih letih lahko rečem, da je revija v dobrem stanju in se še naprej razvija,« je prepričan odgovorni urednik revije Dušan Kalc, ki je ob predstavitvi desetletnice revije izpostavil naraščajoče število strani, avtorjev in člankov. Dejstvo, da je revija povsem dvojezična, pa bogati »vse nas, ki se borimo proti fašizmu in neoliberalizmu«.

Omenil je nekdanjo pokrajinsko predsednico organizacije VZPI-ANPI Stanko Hrovatin, ki je organizaciji predsedovala leta 2013, ko so začeli izdajati revijo, in je tako napisala tudi prvi uvodnik zanjo. V isti številki so objavili tudi intervju s takratnim državnim predsednikom združenja Carlom Smuraglio, ki je dejal, da obravnavajo istočasno zgodovino in spomin. Obenem je spomnil na ime revije, ki izhaja iz tržaške ilegalne tiskarne Morje in so jo iz varnostnih razlogov leta 1944 preimenovali v O-44.

Besedo je nato prevzel zgodovinar Franco Cecotti, ki je ugotavljal, da se je svet v zadnjih enajstih letih, odkar izhaja revija, povsem spremenil. Nova situacija pa potrebuje takšno revijo. Dejal je, da vsako leto izdajo tri številke, in sicer ob 27. januarju, ob 25. aprilu in septembra ob proslavi na bazovski gmajni, saj lahko na tak način revijo tudi lažje prodajajo in delijo med člane.

Adrijana Janežič je poudarila, da gre za atipično revijo, ker je edina na Tržaškem dvojezična in ker je edina tukajšnje organizacije ANPI. Zadovoljna je, ker jim je v teh letih uspelo vključiti veliko število sodelavcev, tudi od drugod, iz Slovenije, Italije, Hrvaške, pa tudi s Koroške. »Zgodovinski spomin potrebujemo, da razumemo današnji svet,« je poudarila Janežič.