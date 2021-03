Reziah in Amir končno na varnem

Mlada mama Reziah in njen sin Amir imata za sabo zelo težko življenjsko zgodbo. Afganistanka, ki je zrasla v begunskem taborišču v Iranu, je z bolnim sinom odpotovala proti Evropi. Pred poldrugim letom sta prispela v begunsko taborišče na grškem otoku Lezbosu in tam tudi obstala. Od ponedeljka pa sta vendarle začela novo poglavje v njunem življenju, saj sta prispela v Trst kot gosta fundacije Luchetta Ota D’Angelo.

Zgodbo 26-letne Reziah in 11-letnega Amirja je prvi odkril novinar Rai Nico Piro, ki je mlado mamo in njenega bolnega sina spoznal ravno na Lezbosu. Na grškem otoku je na tisoče beguncev, v tamkajšnjem taborišču pa so življenjski pogoji neznosni. Mali Amir ima neznano bolezen, kar vzbuja dodatno skrb. Na prispevek Pira se takoj odzove profesor Maurizio Scarpa, odgovoren za deželni koordinacijski center za redke bolezni v videmski bolnišnici. Začne se humanitarna akcija, ki Reziah in Amirja najprej vodi do sprejemnega centra v Atenah. V grški prestolnici se zdravstvena nega za bolnega otroka ne izboljša, tako se je Skupnost svetega Egidija zavzela za premestitev v Italijo. Profesor Scarpa je namreč zagotovil Amirju šestmesečno brezplačno zdravljenje, fundacija Luchetta Ota D’Angelo pa varen dom za Amirja in Reziah.