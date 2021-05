Režiser Gabriele Salvatores pri Benjaminu Zidarichu

Gabriele Salvatores ni samo zaljubljen v Trst in njegovo okolico, kjer je posnel že štiri celovečerce, temveč je tudi velik oboževalec kraške vinske kraljice, vitovske. Italijanski režiser se je včeraj mudil v Praprotu, kjer je v kamero ujel zgodbo o uspehu vinarja Benjamina Zidaricha. Vključil ga je namreč v film o edinstvenih značilnostih in obrazih italijanskih dežel, s katerim se bo Italija med oktobrom in marcem 2022 predstavila na svetovni razstavi Expo v Dubaju.

»Najbolj so ga očarali kamniti sodi, ki so postali eden izmed naših tipičnih razpoznavnih znakov. Pokazal sem mu klet,sprehodili smo se med vinogradi. Čudovito je bilo, res je enkraten človek,« je povedal vinar, ki je dogodek označil kot pomembno priložnost za celoten Kras. Sicer pa je Salvatoresa prvič spoznal pred desetimi leti na degustacijski večerji v Milanu. Vitovska je režiserja tako očarala, da so Zidarichu njegovi tesnejši sodelavci večkrat sporočali, kako Salvatores rad pije njegovo žlahtno kapljico.