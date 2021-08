Ribe v kontovelski Mlaki poginjajo

Na gladini kontovelske Mlake so se spet pojavile poginjene ribice. Konec preteklega tedna jih je bilo mogoče prešteti najmanj 80. Največ jih je ostalo negibnih med listi avtohtonega belega lokvanja, nekaj manj sredi manjših listov tujerodnega rumenega lokvanja. Poginjene ribice so bile velike kakih deset centimetrov, največ rdeče barve, nekaj jih je bilo belih. Ob tem je v zadnjih dneh začelo na Mlaki zaudarjati po smradu, ker poginjene ribice začenjajo očitno že razpadati.

Pogin ribic je najbrž posledica dveh vremensko-naravnih faktorjev: pomanjkanja dežja in dolgotrajnega vročega obdobja. Še v začetku aprila, po večdnevnih plohah, se je gladina Mlake dvignila do deset centimetrov do roba. Odtlej je začela Mlaka počasi, a vztrajno usihati, v štirih mesecih se je gladina znižala za dober meter in 20 centimetrov. Z vročim vremenom se je voda močno ogrela. Lokvanj, avtohtoni in tujerodni, je prekril več kot dve tretjini površine, s tem je odjedel prebivalcem Mlake, v prvi vrsti rdečim ribicam, kisik. Tako se je v kontovelskem naravnem biseru ponovilo stanje iz poletja 2017.