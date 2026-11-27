Pred podnebnimi spremembami svoje območje varujemo skupaj, na obeh straneh meje. To je rdeča nit dejavnosti, ki jih zasleduje program Interreg VI-A Italija–Slovenija 2021–2027 KARST ADAPT. Projekt je usmerjen v prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje naravnih nesreč in povečanje odpornosti kraškega čezmejnega območja. Poseben poudarek namenja zaščiti pred požari, poplavami in točo. V devinsko-nabrežinski sejni dvorani so v torek gostili dogodek v sklopu projekta, ki so se ga udeležili vsi partnerji - Občina Tržič, Občina Renče-Vogrsko, Občina Miren - Kostanjevica, Mojaobčina.si, Inštitut za mednarodno sociologijo iz Gorice (ISIG) in Občina Devin - Nabrežina.

Na srečanju so predstavili nove protipoplavne pregrade pred plimo v Ribiškem naselju. »Pripadniki civilne zaščite so doslej ob nevarnosti poplav ročno nameščali lesene pregrade. Te bo po novem nadomeščalo 70 metrov sodobnih mobilnih pregrad švedskega proizvajalca (NOAQ Boxwall), v vrednosti 15 tisoč evrov,« je ob robu srečanja povedal podžupan Mitja Petelin. Tehnologija, ki so jo uspešno preizkusili že v Miljah, prinaša številne prednosti: samodejno sidranje (pritisk vode pritiska pregrade ob tla), boljše tesnjenje, učinkovito drenažo in hitro postavitev.

V sklopu projekta KARST ADAPT sta bili za potrebe devinsko-nabrežinske civilne zaščite in prostovoljnih gasilcev nabavljeni tudi nova sesalna cisterna (10 tisoč evrov) in vodna črpalka (34.700 evrov).

Na srečanju so predstavili še dve pomembni čezmejni novosti: protokol za evakuacijo živali ob naravnih nesrečah, ki ga je pripravila Občina Milje, ter nov Forum za čezmejno sodelovanje ob ekstremnih vremenskih dogodkih, zasnovan na študiji goriškega inštituta ISIG.