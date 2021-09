Russo za lepše mesto, ki naj ustvarja delovna mesta

»Hočemo lepše mesto, ki bi znalo ustvarjati delovna mesta. To, kar potrebujemo, so ambicije: zavedanje, da se lahko marsikaj naredi. V predvolilnem obdobju je slišati številne obljube politikov. Edino, kar mi obljubljamo, je to, da se bomo potrudili, da bi dosegli določene cilje.« S temi besedami je svoj program, tiskan na 84 straneh, predstavil Francesco Russo, županski kandidat leve sredine v Trstu.

Na novinarski konferenci pred sedežem njegovega volilnega štaba v Ul. Ponchielli so ob njem sedeli predstavniki šestih list, ki ga podpirajo: Lista Russo - Punto franco, Demokratska stranka, TS 21-26 (v njej sodeluje tudi Slovenska skupnost), Združeni za drugačno mesto, upokojenska lista Noi pensionati ter stranka zaščitnikov živali in okolja. »Dejstvo, da me podpira šest različnih list, je dokaz naše pluralnosti v znamenju državljanskega čuta,« je poudaril Russo in se zahvalil prostovoljcem vseh list, ki so v tem obdobju na terenu zbirali mnenja občanov.

Trst je v nekaj desetletjih izgubil 30.000 prebivalcev, v zadnjih petih letih pa ni bilo nič narejenega, da bi privabili podjetja, je bil Russo kritičen do občinske uprave Roberta Dipiazze. Primer openskega tramvaja je po njegovem mnenju simbol »mesta, ki nima več zaupanja«. »Kaj bi rekli, ko bi v Firencah šli v galerijo Uffizi in bi vam tam pred zaprtimi vrati pojasnili, da je muzej že pet let zaprt, ker pušča voda?« je dejal Russo, ob tem pa se je hudoval tudi nad preskromnim deležem ločeno zbranih odpadkov v Trstu (44 odstotkov), ki je daleč pod državnim povprečjem.

»Program smo izdelali s pomočjo 2000 občanov, ki so sodelovali pr anketah na terenu, to se je zgodilo prvič,« je bil ponosen županski kandidat, ki v svojem dokumentu stavi na mestno občino, Staro pristanišče, razvoj posameznih gospodarskih panog, oživitev predmestja, socialno politiko ter kulturo.