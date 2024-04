Priključek pri Sesljanu bo štiri mesece zaprt

Na avtocestnem odseku med Moščenicami in Trstom se bodo v jutri (v torek) dopoldne začela večmesečna izredna vzdrževalna dela, ki bi lahko povzročila marsikatero težavo v lokalnem prometu. Družba FVG Strade bo namreč nadomestila nadvoz na avtocestnem priključku pri Sesljanu, zaradi česar bo izvoz Sesljan zaprt kar štiri mesece. Toliko časa naj bi namreč potekala dela, med katerimi bodo delavci nadomestili tamkajšnji most.

Vozniki, ki bodo prihajali iz Trsta in bodo namenjeni v Sesljan, ne bodo mogli zapustiti avtoceste pri sesljanskem izvozu, temveč bodo morali izbrati tistega pri Proseku in nadaljevati po lokalnih cestah. V Sesljanu pa ne bo mogoče zapeljati na avtocesto v smeri Benetk (naslednji uporaben uvoz bo v tem primeru pri Devinu).

Poleg tega bo od 21. ure v soboto, 13. aprila, do ponedeljka, 15. aprila, ob 6. uri za ves promet zaprt odsek avtoceste med Prosekom in Moščenicami v smeri Benetk. Vsa vozila bodo morala obvezno izbrati proseški izvoz in se do Moščenic pripeljati mimo kraških vasi. Kdor bo pripeljal iz Benetk, bo moral avtocesto zapustiti pri Sesljanu, kjer pa bo lahko tudi ponovno zapeljal nanjo.

Večmesečno zaprtje sesljanskega priključka bo nedvomno obremenilo promet na Obalni cesti in na odseku cest SP 1 in SS 14, ki povezujeta Prosek s Štivanom. In to tudi v poletnih mesecih, ko so obalni kraji priljubljeni cilj marsikaterega voznika.