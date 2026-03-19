S kavo zbrali 14.850 evrov za bolne otroke

Preprosta gesta, kot je kava, je tudi letos pokazala moč solidarnosti. Zaključila se je sedma izvedba tržaške dobrodelne akcije Ponudi dobro kavo, ki jo že od vsega začetka organizira združenje ABC Bambini Chirurgici. V tokratni akciji je sodelovalo 190 gostinskih in trgovskih lokalov ter devet podjetij, skupaj pa so zbrali 14.850 evrov. Zbrana sredstva bodo namenjena prenovi novih nastanitvenih prostorov v Istrski ulici, katerih odprtje je predvideno prihodnji mesec. Projekt vključuje tri stanovanja in skladiščni prostor, ki bodo družinam otrok, hospitaliziranih na kirurškem oddelku pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo, zagotavljali brezplačno in dostojno bivanje v času zdravljenja.

Nova stanovanja bodo sodobno opremljena in zasnovana z mislijo na potrebe družin v zahtevnem življenjskem obdobju. Poleg bivanjskega prostora bodo omogočala tudi medsebojno podporo in izmenjavo izkušenj med družinami. Akcija, ki poteka v sodelovanju s stanovskima organizacijama Confcommercio in Fipe ter ob podpori lokalnih društev in Občine Trst, temelji na tradiciji "odložene kave". Ta navada spodbuja posameznike, da ob plačilu kave v škatlico prispevajo še simbolični znesek za tiste, ki potrebujejo pomoč. Nad letošnjim odzivom obiskovalcev barov in trgovin je zelo zadovoljna ustanoviteljica in direktorica združenja ABC Giusy Battain, ki jo veseli, da se je povečalo število gostincev in trgovcev, ki so pristopili k pobudi. Po podatkih združenja ima iskanje nastanitve pomemben vpliv na družine otrok: kar 69 % družin se je za zdravljenje v Trstu odločilo tudi zaradi možnosti brezplačne nastanitve, vse sodelujoče družine pa poudarjajo, da jim je to omogočilo bolj mirno preživljanje obdobja hospitalizacije.