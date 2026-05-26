Cremonini obiskal znano devinsko restavracijo

Znani pevec Cesare Cremonini, ki bo v nedeljo, 31. maja, nastopil na goriškem letališču, se te dni mudi, kot smo poročali, na devinsko-nabrežinskem koncu. Včeraj si je ogledal, kako potekajo priprave na koncert.

Zvečer se je odpravil na večerjo v devinsko restavracijo Dama Bianca, kjer so ga opazili številni oboževalci, ki se te dni zadržujejo na Tržaškem. Vest se je hitro razširila na družbenih omrežjih, kar med drugim dokazuje veliko pričakovanje za nedeljski koncert.

S Cremoninijem se je v lokalu med drugim fotografiral devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, ki je posnetek objavil na svojem profilu Facebook.