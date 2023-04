S kolesom po nabrežju do postaje Sv. Andreja

Da je Trst kolesarjem neprijazno mesto, je splošno razširjeno stališče, ki ga v zadnjih časih želijo ovreči z ureditvijo kolesarskih stez. Do konca leta bodo namreč uredili kolesarsko povezavo med železniško postajo, od koder je že speljana krajša steza, in območjem Sv. Andreja. Naložba bo vredna 700 tisoč evrov, sredstva pa prihajajo iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Ministrstvo za infrastrukturo je Trstu za nove kolesarske poti namenilo kar 1,8 milijona evrov.

Izvajalca, ki bo poskrbel za ureditev kolesarske trase, so izbrali že januarja. Za izvedbo projekta sta se potegovala gradbeno podjetje Zago iz Veneta in tržaški gradbinec Mari & Mazzaroli, čigar ponudba je prepričala občinske urade. Z deli bi tržaški gradbinec lahko začel konec meseca, je dejal občinski inženir Bernetti.

Nova kolesarska steza se bo začela pred kanalom, natančneje v neposredni bližini poslopja obalne straže. Najprej bo potekala med dvema živima mejama, nato bo peljala mimo Pomorske postaje, akvarija in jadralnih klubov. Vzporedno bodo uredili še eno manjšo stezo v Ulici Lazzaretto Vecchio in na ta način ponudili študentom tamkajšnjih fakultet možnost za bolj trajnostno mobilnost. Tisti, ki bi se radi odpravili s kolesom do kopališč Ausonia in Lanterna, se bodo s kolesom peljali ob morju. Pot bodo lahko nadaljevali vse do Sv. Andreja, kjer so v času Cosolinijevega upravljanja mesta uredili kolesarsko pot, ki pa se je kolesarji izogibajo, saj je vožnja po cesti bolj udobna in enostavna.

