S koncertom proti uničenju borovega gozdiča

Gozdiček je zdravilo, gozdiček ostane tu (v izvirniku »La pineta è medicina« in »La pineta resta qua«), sta bila le dva izmed napisov na transparentih, ki so jih organizatorji četrtkovega koncerta za katinarski borov gozdič razobesili na tamkajšnja drevesa. Naj spomnimo, da predvideva izgradnja novega sedeža otroške bolnišnice Burlo Garofolo ob splošni bolnici na Katinari posek skorajda celotne gozdne površine.

Koncert pihalnega kvarteta Nomos Ensemble Wind Quartet ob Svetovnem dnevu za zaščito narave je le zadnja izmed pobud Spontanega odbora za borov gozdič na Katinari. Odbor sestavlja več lokalnih opozicijskih strank in okoljevarstvenih gibanj. Po vrstnem redu pristopa k odboru so to Stranka za pravice živali, združenje Triestebella, odbor Drevesa Trst, Gibanje 3V, tržaški krožek VerdeAzzurro društva Legambiente, gibanje Zdaj Trst, Odbor za zaščito zdravja Trst, sindikat upokojencev SPI CGIL – Lega Est, Gibanje petih zvezd, združenje Liberi di volare, stranka Komunistične prenove ter Slovenska skupnost.

V imenu odbora je Paolo Radivo predstavil projekt poseka gozdiča in boj proti temu. Najprej je spomnil na deželni zakon iz leta 2007, ki kategorizira katinarski gozdič kot gozd. Gozdovi so, po italijanski zakonodaji, zaščiteni, toliko bolj, ko so izredno lepi, ali ko lahko v njih občudujemo edinstvene panorame. Katinarski borov gozdič, po mnenju odbora, vsekakor odgovarja tem kriterijem.

Gozdič naj bi »uničili« v funkciji gradnje novega Burla.