S kvantno komunikacijo do varnejše logistike v pristanišču

Tržaško pristanišče bo postalo še bolj varno, predvsem na področju kibernetske varnosti. Podjetje Siot, ki upravlja naftovod Trst–Ingolstadt, s tekočimi gorivi pa oskrbuje osem rafinerij v Nemčiji, Avstriji in na Češkem, je podpisalo sporazum o sodelovanju z družbama Telsy in Quantum Telecommunications Italy, ki sta sicer specializirana ponudnika kvantne komunikacije. Po tem sporazumu bo omogočena popolnoma kvantno šifrirana komunikacija na infrastrukturi, po kateri tečejo tekoča goriva.

Podrobnosti sporazuma so njegovi glavni akterji predstavili včeraj v deželni palači. Predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino je poudaril, da je kibernetska varnost izjemnega pomena za neprekinjeno poslovanje pristanišča. Spomnil je, da so prve temelje kvantne mehanike postavili letos poleti, ko so z Visoko šolo Sissa, Univerzo v Trstu in Znanstvenim parkom Area podpisali sporazum, v sklopu katerega želijo spodbujati pilotne projekte s področja logistike. »Varnost podatkov je bistvenega pomena. Po zaslugi kvantne mehanike bomo lahko računali na najvarnejšo komunikacijo, ki trenutno obstaja« je povedal D’Agostino, ki je včeraj gostil tudi posvet, na katerem so govorili o znanstvenem čaranju s ščepcem tovrstne mehanike.