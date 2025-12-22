VREME
Ponedeljek, 22 december 2025
Kronika

S ponarejenima dokumentoma sedel za volan

Tržaški lokalni policisti so aretirali moškega, ki je na Hrvaškem za 1500 evrov kupil lažno vozniško dovoljenje in osebno izkaznico

Spletno uredništvo |
Trst |
22. dec. 2025 | 11:30
    S ponarejenima dokumentoma sedel za volan
    Lokalni policist, fotografija je simbolična (FOTODAMJ@N)
Na Hrvaškem je kupil ponarejeno osebno izkaznico in vozniško dovoljenje, da bi lahko nemoteno vozil naokrog. Očitno pa ta nista bila prepričljiva, saj so ga tržaški lokalni policisti aretirali in zdaj prestaja hišni pripor, so danes sporočili. Tujega voznika, ki je vozil avtomobil z italijanskimi registrskimi tablicami, so ustavili med redno kontrolo. Ko jim je pokazal omenjena dokumenta, so že takoj posumili, da nekaj ni v redu, so navedli in dodali, da je strokovnjak potrdil, da gre za ponaredka.

Moški je sicer imel veljavni potni list dovoljenje za prebivanje. Lokalni policisti so s preiskavo tudi ugotovili, da je nekoč res imel italijansko vozniško dovoljenje. Tega pa so mu pred petimi leti odvzeli, ker je vozil pod vplivom alkohola. V torbi, ki jo je imel s sabo, so našli tudi nož, ki so mu ga zasegli. Moški je zdaj v hišnem priporu.

