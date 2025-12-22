S ponarejenima dokumentoma sedel za volan

Na Hrvaškem je kupil ponarejeno osebno izkaznico in vozniško dovoljenje, da bi lahko nemoteno vozil naokrog. Očitno pa ta nista bila prepričljiva, saj so ga tržaški lokalni policisti aretirali in zdaj prestaja hišni pripor, so danes sporočili. Tujega voznika, ki je vozil avtomobil z italijanskimi registrskimi tablicami, so ustavili med redno kontrolo. Ko jim je pokazal omenjena dokumenta, so že takoj posumili, da nekaj ni v redu, so navedli in dodali, da je strokovnjak potrdil, da gre za ponaredka.

Moški je sicer imel veljavni potni list dovoljenje za prebivanje. Lokalni policisti so s preiskavo tudi ugotovili, da je nekoč res imel italijansko vozniško dovoljenje. Tega pa so mu pred petimi leti odvzeli, ker je vozil pod vplivom alkohola. V torbi, ki jo je imel s sabo, so našli tudi nož, ki so mu ga zasegli. Moški je zdaj v hišnem priporu.