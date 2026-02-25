V Dolini odstopil odbornik Di Donato

Dopoldansko zasedanje dolinskega občinskega sveta se je začelo z novico o odstopu zunanjega odbornika Micheleja Di Donata, ki je bil pooblaščen za splošne zadeve, institucionalno komunikacijo, upravno učinkovitost in kakovost storitev, inovacijo in digitalizacijo, zunanjo in urbano opremo ter javne zelenice. Nazadnje je bil aktivno soudeležen pri participativnem proračunu, je spomnil župan Aleksander Coretti, ki je kolegom pojasnil, da so odločitev narekovali osebni razlogi.

»Njegova pooblastila bom začasno prevzel jaz. Di Donato je izraz Demokratske stranke (je njen dolinski tajnik, op. nov.), ki je v koaliciji na zadnjih volitvah dosegla najvišje število glasov, tako da pričakujem v kratkem srečanje, da se dogovorimo glede njegovega naslednika ali naslednice, drugače bomo morali poskrbeti sami - jasno pa je, da moramo njegovo mesto čim prej spet pokriti,« je dejal in namignil, da upa, da bodo že prihodnji teden imeli novega zunanjega odbornika.

»Opravljanje odborniške funkcije je bila zame pomembna izkušnja, vendar ocenjujem, da bo moj prispevek v prihodnje koristnejši v okviru DS in celotne koalicije. Kot tajnik želim nameniti več časa podpori dejavnostim političnega usklajevanja in sodelovanju s strankami koalicije, da bo upravno delovanje vedno podprto s skupno politično vizijo in pozornostjo do potreb v naši skupnosti,« je odločitev utemeljil Di Donato.