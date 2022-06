S proračunom sprejeli tudi financiranje parka miru na Opčinah

Park miru na openskem strelišču, kjer so bili ubiti obsojenci z drugega tržaškega procesa, bo vendarle deležen nadaljnje ureditve po načrtih arhitekta Andreja Križniča. Tržaški občinski svetniki so na seji, na kateri so razpravljali o predlogu proračuna za obdobje 2022-2024, le našli kompromis in sprejeli amandma Demokratske stranke, pod katerega so se podpisali slovenski svetniki Valentina Repini, Štefan Čok in Stefano Ukmar. Ti so predlagali, da bi dokončanju projekta ureditve parka miru namenili 150 tisoč evrov, ki bi jih mestne oblasti preusmerile iz projekta za posodobitev strelišča.

Odbornik za finance Everest Bertoli je med pogajanji za zaprtimi vrati ponudil sredstva iz drugega naslova, v zameno pa so predlagatelji morali vložiti podamadma, ki so ga nato podprli vsi mestni svetniki. Predlog, da se dokonča ureditev Parka miru, je Bertoli v imenu odbora osvojil. Nad doseženim rezultatom so bili slovenski mestni svetniki navdušeni, nekoliko manj svetniki desnih Bratov Italije, ki jim amandma ni bil po godu. A na koncu so tudi oni morali kloniti.

Tržaški mestni svet je opravil dve zasedanji o predlogu proračuna, ki je za letošnje leto težak rekordnih 810 milijonov evrov. Na koncu je bil rekorden proračun sprejet v rekordnem času in v neobičajno konstruktivnem duhu. Večina amandmajev opozicije je bila sicer zavrnjena, a kljub temu je bila leva sredina z izkupičkom odobrenih predlogov zadovoljna, saj so si zanje izborili skoraj milijon evrov.

Branju vseh amandmajev je sledilo glasovanje. Opozicija je glasovala proti predlogu proračuna, med razlogi za to je bil projekt žičniške naprave. Vsi so sicer pohvalili konstruktivno razpravo in pripravljenost desnosredinske koalicije na dialog. Besedo je nato prevzel še župan Roberto Dipiazza, ki je opoziciji čestital za konstruktiven pristop, saj med 21-letnim županovanjem, tako Dipiazza, nikoli ni prisostvoval konstruktivni seji, ki se za nameček ni potegnila pozno v noč.