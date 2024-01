»Samirin glas naj bo slišen«

Kaj imajo skupnega fant v gorenjski narodni noši, Sneguljčica in ženska, ovita v čador? Navidezno malo ali nič. Kdor bo obiskal tržaško razstavo Re-Vizije, ki so jo v četrtek odprli v galeriji DoubleRoom, pa bo ugotovil, da jih je Samira Kentrić postavila v neobičajne situacije in jim dala drugačno, neverjetno sporočilnost. Godec v narodni noši igra na harmoniko, ki je sestavljena iz rezilne žice, Sneguljičica v skodelico namaka tampon, od pet do glave prekrita muslimanka pa stoji ob nagem dekletu, ki ima prekrite samo oči ...

Četrtkovo odprtje razstave slovenske ilustratorke in avtorice treh grafičnih romanov je bilo preddogodek 35. Tržaškega filmskega festivala, ki te dni poteka v mestu. Organizatorji festivala so ponosni, da gostijo sploh prvo italijansko razstavo prodorne slovenske umetnice, je bilo slišati na odprtju. Massimo Premuda, ki upravlja manjšo galerijo v Ulici Canova 9, je pojasnil, da je Kentrićino ustvarjalnost spoznal med njeno lansko razstavo v koprskem skladišču Libertas. Pritegnil ga je njen ironičen, včasih tudi agresiven zorni kot, ki gledalcu omogoča drugačen pogled na določeno dogajanje. Vesna Pajić, ki je s Premudo kuratorka tržaške razstave, je opozorila, da je pomembno, da se glasno sliši Samirin glas, saj nam njene podobe pripovedujejo zgodbo, ki je različna od tiste, ki jo sami radi pripovedujemo v javnosti.

Manjša razstava je tematsko razdeljena na dva dela, ki ju zaznamujeta dve jasni tematiki. »V prvi sobi so podobe, ki gledalcem ponujajo nov slovar, s katerim lahko pripovedujemo o feminizmu,» je prepričan Premuda. V sosednjem prostoru pa podobe pripovedujejo o nastanku Slovenije in njeni sodobni družbi. Pripovedujejo o mejah, ki so padale in so se tudi ponovno dvignile. Samira Kentrić je propad skupne države doživela tudi na lastni koži in to opisala v nagrajeni knjigi Balkanalije. Tu je na ogled tudi že znamenita naslovnica zbornika o prvem ženskem časopisu Slovenka.

Razstava Re-Visioni bo v galeriji DoubleRoom na ogled do 1. marca, in sicer od ponedeljka do petka od 17. do 19. ure, med Tržaškim filmskim festivalom pa vsak dan. 27. januarja ob 17. uri bo v kavarni San Marco pogovor z umetnico, predvidoma 22. februarja pa ga bodo ponovili tudi v galeriji.