Savinova zapustila sejo o Piščancih

Dogajanje pri Piščancih in Lajnarjih je bilo glavna tema četrtkovega zasedanja drugega, se pravi vzhodnokraškega in tretjega (Rojan, Greta, Barkovlje, Kolonja in Škorklja) rajonskega sveta. Na sedežu na Greti se je zbralo tudi več krajanov, ki že dva meseca čakajo na odgovore v zvezi z usadom oz. s prekinjenimi cestnimi povezavami. Udeležila naj bi se ga tudi tržaška odbornica Sandra Savino, ki je pristojna za urbanizem, in občinski inženir odgovoren za cestno omrežje Gustavo Zandanel. Pa sta se oba dva oglasila samo na daljavo, odbornica pa je po slabih desetih minutah prekinila povezavo, ne da bi se sploh poslovila od zbranih.

Na sila nespoštljivo in nesprejemljivo obnašanje odbornice so opozorili podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Matia Premolin (SSk)in svetniki iz vrst gibanja Zdaj Trst. Premolin je pojasnil, da je odbornica uvodoma dejala, da so Piščanci kraj krasen, z lepim razgledom, a da se usadi žal tam dogajajo. Z inženirjem sta sporočila, da naj bi se dela začela oktobra letos in se zaključila nekje v drugi polovici 2024, ko naj bi bila cesta znova prevozna. Dela v vrednosti 300 tisoč evrov bo krila civilna zaščita, ki je po besedah odbornice in tehnika ponudila tudi »nehvaležno časovnico del«.