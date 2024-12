Še danes na pokrito tržnico po dobrote

Občutki ob začetku letošnje edicije dogodka Farmer & Artist, ki bo še danes privabljal ljubitelje kakovostne hrane na tržaško pokrito tržnico, so bili zelo pozitivni, so povedali organizatorji. Včeraj dopoldne so zabeležili že veliko obiskov, v prvih dveh urah si je okrog 250 ljudi izposodilo kozarec za degustacijo.

Na pokriti tržnici svoje dobrote ponuja več kot 40 pridelovalcev s Krasa, drugih tržaških koncev, iz Furlanije, Istre in z Balkanov. S svojimi stojnicami so se dogodka udeležili tudi predstavniki organizacije Slow Food. Na voljo so ribje jedi, domači med in zelenjava, siri in drugi mlečni izdelki, mesni izdelki in še marsikaj. Za vsako jed pa je na voljo primeren kozarec lokalnega vina ali pa domačega piva.

Ob odprtju dogodka je včeraj nastopil Slovenski lovski pevski zbor Doberdob, popoldne je vzdušje popestril džez, ki bo tudi danes spremljal dogajanje od 17.45 dalje. Sejem pa bo odprl ob 11. uri. Obiskovalci se bodo lahko brezplačno sprehajali na pokriti tržnici do 20. ure, na tej povezavi je možna tudi rezervacija degustacije vin, likerjev in piv.

Za kraške in druge proizvajalce, ki so ponujali svoje pridelke, pa je še najbolj pomembno, da z obiskovalci dogodka gradijo odnose. Povedali so, da je bilo včerajšnje občinstvo »pravo občinstvo«. Ljudi je namreč zanimalo, kako poteka delo na kmetiji, kje se raztezajo njihovi vinogradi, pa tudi, kakšno je življenje v stiku z zemljo.