Še dodatno leto brez tovornjakov

Težkim tovornim vozilom je vožnja po devinsko-nabrežinskem območju prepovedana še za dodatno leto. Tako je včeraj z občinsko odredbo potrdil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, ki je veljavnost prvotne odredbe o nujnih in izrednih ukrepih z dne 21. januarja 2019 tik preden bi ji zapadel rok veljave podaljšal vse do 31. decembra 2024.

Naj bralce spomnimo, da se je pisalo leto 2019, ko je takratna devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta podpisala odredbo, ki je prepovedala težkim tovornim vozilom, katerih največja dovoljena masa presega pet ton, vožnjo po državni cesti št. 14, ki prečka Štivan, ter po deželnih cestah št.55 in TS1 ter na njihovih križiščih.

Tovornjaki, ki jih je bilo iz leta v leto več, so po oceni občinske uprave ogrožali varnost pešcev ter povzročali močne tresljaje, ki so bili nevarni tako za cestišče kot za bližnje hiše, ter hrup. Določeni odseki občinskih cest namreč ne bi dolgo zdržali pretirane obremenitve zaradi vožnje tovornjakov. Odredba pa je dejansko rešila isti problem na širšem območju vse od Gorice oz. Dola skozi Jamlje do Štivana.