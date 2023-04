Sejem Horti Tergestini vabi ljubitelje cvetja in vrtov

Azaleje, vrtnice, trobentice, rožmarin, kaktusi vseh možnih oblik in velikosti, timijan, žajbelj in še dolgo bi lahko naštevali. Sedemnajsti prodajni cvetlični sejem Horti Tergestini, ki bo še jutri (nedelja) bogatil zgornji del svetoivanskega parka, je zveste obiskovalce in nove radovedneže tudi tokrat postregel z bogatim izborom najrazličnejšega cvetja, rastlin, vrtne opreme, keramičnih, steklenih in lesenih izdelkov ter še marsičem.

Stojnice skoraj 80 razstavljavcev iz različnih koncev Italije (ob njih lahko najdemo še slovensko in dve madžarski) so kljub muhastemu vremenu že prvo dopoldne privabile pisano množico obiskovalcev. Zadovoljiti skušajo vse okuse in žepe.

Horti Tergestini presega običajen pojem cvetličnega sejma, saj je nastal z željo, da bi promoviral območje, ki se je iz tržaške psihiatrične bolnišnice prelevil v čudovit, zelen in urejen park in z njim sporočilo po boljšem, pravičnejšem, lepšem svetu, ki bi znal v svojo sredo sprejeti tudi navidezno drugačne. To sporočilo obiskovalcem posredujejo tudi s kulturnimi dogodki, ki drugače v ospredje postavljajo pomen narave okolju prijaznega pristopa do življenja.

Sejem prireja socialna zadruga Monte San Pantaleone, ki se posveča vzdrževanju zelenih površin in uresničuje poslanstvo vključevanja šibkejših v družbo. Nastala je leta 1978, to je leto zakona 180, ki je določil zaprtje psihiatričnih bolnišnic in postavil temelje bolj človeškega pristopa do zdravljenja duševne bolezni.

Za nastanek sejma, pri katerem z zadrugo sodelujejo še številni partnerji, si je prizadeval ravno psihiater Franco Rotelli, desna roka Franca Basaglie, ki je v Trstu uresničil temelje njegove psihiatrične reforme in je preminil pred mesecem dni. Na letošnji prireditvi so se ga zato spomnili s posebno hvaležnostjo.

