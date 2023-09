Sezono začenja Zenova zavest, prihajajo muzikalske zvezde

Letos obeležujemo stoletnico Zenove zavesti in stoletnico tržaške univerze, ki ju bo gledališče Rossetti proslavilo s stotimi prireditvami. Včeraj so v dvorani Bartoli predstavili prvo predstavo v letošnji sezoni Zenova zavest, ki bo na tržaškem odru zaživela od 3. oktobra, in dodatnih 25 predstav, ki dopolnjujejo že bogat spored letošnje sezone gledališča (predstavili so jo junija).

Na oder bo torej prvi stopil Zeno Cosini (ki ga bo upodobil Alessandro Haber), protagonist Svevovega romana. Režijo podpisuje direktor Stalnega gledališča FJK Paolo Valerio. »S to predstavo sem se želel pokloniti Svevovim in Zenovim besedam, zato ima v priredbi, ki sva jo napisala z Monico Codena, veliko moč pripovedovanje,« je pojasnil režiser. Poleg pripovedovalca Zena na odru spoznamo še drugega Zena, s katerim se pogovarja protagonist. Vpredstavi nastopa enajst igralcev. Poleg že omenjenega Alessandra Haberja so nekateri člani ansambla Stalnega gledališča FJK, druge mlade igralce pa so izbrali z avdicijami.

Na odru tudi muzikal Six

Srečanje z mediji in zvestimi gledalci je bilo tudi priložnost, da so predstavili še dodatnih 25 prireditev v letošnji sezoni.

»Želimo si nagovoriti tudi tiste, ki prihajajo v gledališče le občasno,« je dejal organizacijski direktor gledališča Stefano Curti. Zato so izdelali novo knjižico, v kateri so združili predstave glede na žanr in kjer lahko vsakdo najde, kar ga najbolj zanima.

Med novimi prireditvami je izpostavil koncert Bradleyja Jadena, ki ga je tržaška publika spoznala poleti, ko je v muzikalu Fantom iz opere zaigral v vlogi Raula. Poleg samega »fantoma« Ramina Karimlooja, ki bo, kot je bilo že napovedano, v tržaškem gledališču pel oktobra, prihaja torej v goste še druga zvezda iz Broadwaya.

Na tržaških deskah si bo mogoče ogledati tudi muzikal Six, ki pripoveduje zgodbo o šestih ženah Henrika osmega. Muzikal, ki sta ga napisala mlada Toby Marlow in Lucy Moss, se je iz malih gledaliških dvoran preselil na velike odre West Enda in Broadwaya, kjer je trenutno zelo popularen.